Tribuna Deportiva: Atlético Bucaramanga se enfrenta al Unión Magdalena

Atlético Bucaramanga jugará hoy a las 7:40 p.m. el compromiso pactado ante Unión Magdalena en el estadio Alfonso López. El club ‘Leopardo’ llega después de una derrota como visitante ante Deportivo Pasto y con la esperanza de recuperar los puntos que ha dejado escapar fuera del ‘Coloso de la 14’.

Dentro de las novedades en la nómina del cuadro local se encuentran Michel Acosta, que sigue en duda por molestias en el tobillo, además de Sebastián Cristancho, quien también se encuentra en el departamento médico. Por su parte, Ronaldo Tavera se recuperó de la lesión que lo aquejaba y ya está a disposición del cuerpo técnico para una posible convocatoria.

El técnico del cuadro bumangués reconoció en la más reciente atención a medios la incapacidad del equipo en condición de visitante y aseguró que si quieren tener protagonismo, deben mejorar sus presentaciones en otros estadios, además de seguir fuertes como locales.

“De locales tenemos una actualidad muy estable, pero tampoco significa que vamos a ser invencibles. Ahorita necesito con urgencia un volante de contención, aunque lo que siempre he pedido es un extremo izquierdo, hay nombres en carpeta, pero lo que se necesita es plata. Creíamos que nuestros abonos nos iban a ayudar, he mostrado 26 jugadores para traer, pero no se ha podido porque el factor económico cuesta”, mencionó ‘el Piripi’.

Por su parte, Juan Camilo Chaverra reconoció que las fechas que le fueron aplazadas al equipo les han jugado en contra. “Va a ser motivador poder recuperar los puntos que hemos perdido afuera, en casa con nuestra gente. Los partidos que se aplazaron fueron desventaja para nosotros, pues en la cuarta y quinta fecha ya había equipos con mucho más ritmo que nosotros”, afirmó.

Posibles nuevas fechas

El ‘Leopardo’ tiene dos compromisos (ante Rionegro y América) de local aplazados, debido a la Copa América Femenina que se jugó en Bucaramanga. El gerente del equipo dio a conocer las nuevas fechas extraoficiales de dichos encuentros. A pesar de que se contemplaba la posibilidad de que el encuentro entre Rionegro y Atlético Bucaramanga se jugara el 24 de agosto, ahora según conoció Vanguardia, el equipo estudia la alternativa de que el duelo se mueva para septiembre.

Por su parte, el juego ante los ‘diablos rojos’ sería el 31 de agosto, a las 8:00 p.m., a falta de la confirmación de la Dimayor.