Video: Alexis Márquez habló de la victoria sobre Cali y la situación médica de sus jugadores

“Uno tiene que tener tranquilidad. Si nosotros nos colocamos con la incertidumbre que puede generar no ganar, que es lo que uno siente en la afición, porque ya ha pasado que el equipo ha empezado arriba y se ha quedado, pero nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, por dónde vamos y que con buen trabajo y desempeño dentro de la cancha se pueden conseguir los resultados”, explicó Alexis Márquez.

Respecto a la ausencia de Dairon Valencia y Juan Marcelín en la convocatoria, Alexis Márquez manifestó que también se trata de precaución, para no perder a los deportistas en caso de alguna lesión.

“El tema médico, afortunadamente, son cargas musculares. Venimos de un partido hace tres días contra Once Caldas, ahora enfrentamos a un rival como Cali, que tenía un día más de descanso. Son cargas a las que se les puede dar manejo. El tema de (Javier) Reina, sentía un poco fatigado de los posteriores y por eso decidimos hacer el cambio. Misael (Martínez) y Jhon (Pérez) tuvieron calambres por el desgaste durante el partido”, explicó el técnico.

El técnico dijo que lo de Dairon Valencia es “una fatiga muscular. Teníamos pensando tenerlo para el partido, pero obviamente, como lo había hablado con él, es mejor no arriesgar. Yo prefiero tener un jugador por fuera un partido y no perderlo cinco o seis fechas por una ruptura muscular. El tema de (Juan) Marcelín va un poco porque él ha tenido bastante juego, le han tocado partidos complicados y necesitamos hombres frescos. En el equipo están todos disponibles para jugar, no le estoy cobrando nada a nadie, todos saben que yo muevo mucho la nómina”.