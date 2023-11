"Fue una jugada desafortunada, nadie se quiere equivocar, pero bueno, me tocó a mi, no hay tiempo de llorar, hay que pasar la página y seguir", mencionó Moreno tras el error cometido en el compromiso.

Juan Moreno sobre el gol de Nacional: “La he mirado un montón de veces, no he logrado entender qué pasó. Nadie se quiere equivocar, me tocó a mí. Valoro mucho el respaldo de mis compañeros, el equipo lo intentó y empatamos que es lo más importante”. pic.twitter.com/exE5WWip4U

De igual forma, el portero mencionó que fue lo que vio en medio de la jugada.

"El balón me hace un extraño, me frené, la he mirado, no he logrado entender qué pasó pero bueno, es fútbol y valoro el respaldo de los compañeros".

Al final ninguno de los dos equipos logró romper la paridad en un cierre marcado por la pérdida de tiempo, el juego fuerte y la cautela, por lo que todo se definirá en la casa del Atlético Nacional la próxima semana.