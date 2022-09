Video: La respuesta de Armando 'El Piripi' Osma a los cambios de Sherman Cárdenas y Dayro Moreno

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Armando 'El Piripi' Osma, analizó en rueda de prensa el partido que igualaron sus pupilos ante el Cali y, a la hora de responder el cuestionamiento por las modificaciones de Dayro Moreno y Sherman Cárdenas, sostuvo que "yo sé que a los jugadores no les gusta que los cambien y más a las figuras del equipo, pero ellos también tienen que respetar a sus compañeros, que tienen que entrar a hacer un trabajo porque el plantel no es de once es de 30".

Una de las críticas al estratega precisamente fue los cambios realizados en el final del compromiso que finalizó 1-1, porque tanto Cárdenas como Moreno eran claves en el volumen ofensivo.

Frente a la situación, Osma explicó "yo siempre pienso que hay una axioma en el juego, el que no los hace, los ve hacer, y tomé decisiones porque sabía que en los últimos cinco minutos el Cali me metió doble nueve y de pronto en cualquier pelota quieta teníamos que meter jugadores a defender, entonces me curo en salud y metí a Yeison (Moreno) y a cubrir las bandas porque por ahí vienen los centros. Yo sé que a los jugadores no les gusta que los cambien y más a las figuras del equipo, pero ellos también tienen que respetar a sus compañeros, que tienen que entrar a hacer un trabajo porque el plantel no es de once es de 30".

El entrenador santandereano también reconoció que había desgaste en sus jugadores. "Todos los partidos son estratégicos, yo también tengo que jugar sobre los cambios que hizo el Cali y tengo que refrescar mi mediocampo; hubo que refrescar primero a Acosta, después había desgaste y uno nota cuando se siente el desgaste, cuando uno pasa al ataque y se pierde el balón y hay una contra, el jugador que se queda colgado es porque no da más y yo tomé decisiones para que el equipo se me compactara hasta el último minuto".

Para Osma, su equipo mereció mejor resultado. "Creo que nos vamos insatisfechos porque pudimos haber ganado el partido, y en el primer tiempo; nos sobrepusimos de un gol de camerino, que todavía nos hacen unos goles increíbles, hablamos mucho del proceso mental y esa concentración en las pelotas de saques de banda y tiro de esquina nos cuestan, pero el equipo tiene un contagio emocional bueno después y se apodera del partido, lo empata bien, se produce un penal que nos produce otro contagio emocional adverso, pero se sobrepone y sostiene el balón, creo que hicimos buen primer tiempo después del gol", indicó el DT búcaro.

Frente a las molestias físicas de varios jugadores, entre ellos el autor del empate, Johan Caballero, 'El Piripi' dijo que "me preocupa lo de Caballero, porque es una figura que tenemos establecida dentro de la estructura del equipo, ojalá que se pueda recuperar. Salgo con Meza con un tobillo muy inflamado; salgo con una carga muscular de Acosta, pero no puedo decir qué pasa de acá hasta Santa Fe porque hay que esperar por lo menos 48 horas para ver la evolución de ellos".

Así mismo, el timonel del conjunto 'amarillo' que solo suma dos puntos de 18 posibles de visitante, habló de las desconcentraciones en el comienzo del cotejo. "Es cuestión de entrar concentrados en un partido, a veces no se puede hablar de lo que pasa en un minuto, hay que hablar de lo que pasa en noventa, y no teníamos resultados de visitante, desde el día de Envigado este equipo ha jugado bien, pero no ha conseguido puntos. Hoy nos fortalece este punto, y nos ayudará porque sabemos que tenemos partidos por fuera que intentaremos ganar".

Finalmente, Osma opinó de la falta de contundencia de Cárdenas y Moreno. "La eficacia es algo primordial en un jugador que va a rematar a portería, fue una situación de eficacia, pero son dos jugadores que son baluartes y no los vamos a cargar por eso, a todos nos puede pasar perder un penal o perder un gol, lo más importante es levantarnos y pensar en Santa Fe donde queremos los tres puntos".

Justamente, el próximo 16 de septiembre el conjunto santandereano recibirá a Santa Fe, desde las 8:05 p.m.