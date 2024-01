Video | Salvaje agresión de futbolistas juveniles a un árbitro

Los árbitros no tuvieron otra opción que correr, pero fueron perseguidos y atacados en reiteradas ocasiones.

Luego, el provocador de los hechos lamentó lo sucedido y se disculpó en las redes sociales.

“Quiero expresarme ante la gente, las personas que han publicado el video de mi conducta. Me siento muy apenado por todo lo que ha pasado y aprovecho para pedir disculpas a todas las personas del fútbol, en especial a los árbitros y a sus familias”, dijo.

“Reflexiono y pido disculpas. Soy un ser humano, me arrepiento profundamente de lo que he hecho y pido perdón. Solo me queda pedirles perdón por todo lo que he hecho, gracias”, agregó.