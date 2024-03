James Rodríguez confiesa las cotidianas situaciones que lo alejaron del fútbol de Qatar

El futbolista colombiano se encuentra en vacaciones y espera incorporarse pronto al Sao Paulo de Brasil equipo con el que tiene contrato vigente

El nombre de James Rodríguez resuena en los estadios más prestigiosos del fútbol mundial. Reconocido por su elegancia en el juego, visión excepcional y precisión técnica, el futbolista colombiano se ha consolidado como uno de los talentos más destacados de su generación.

Su carrera deportiva comenzó en el Envigado, posteriormente jugó en equipos como el Banfield, Oporto, Monaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiakos y actualmente hace parte de la plantilla del Sao Paulo de Brasil.

Precisamente, uno de los elencos que marcó la vida de Rodríguez, según el mismo jugador fue el Al Rayyan de Qatar y no precisamente por un tema futbolístico, sino cultural.

No logró adaptarse

James Rodríguez llegó al fútbol de Qatar tras un paso por la Premier League de Inglaterra, liga en la que no logró consolidarse.

Sin duda alguna, miles de críticas cayeron sobre el jugador, quien en ese momento tomó la decisión de jugar en el fútbol del país sede del que sería el próximo Mundial de fútbol.

En este territorio predomina el islam, una religión que tiene entre sus principales costumbres comer con la mano derecha (la izquierda no porque es utilizada para higiene personal).

Esta situación fue complicada para el 'cafetero' quien confesó en medio de una entrevista para el medio O diario dos esportes que siempre pedía cubiertos ante la insistencia de quienes lo rodeaban.

“Allá todos comen con la mano y eso para mí también fue difícil. Todo el mundo mete la mano y come, me lo pasaban así y prefería no comer. Les decía que estaban locos”, mencionó el capitán de la selección Colombia.

De igual forma, Rodríguez también confesó que una de las cosas que más lo sorprendió fueron las dinámicas del camerino, pues normalmente cuando llega el momento de bañarse, los jugadores suelen hacerlo desnudos, pero en Qatar es prohibido hacerlo de esta forma.

“En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada (de ropa) y allá los compañeros me decían: ‘No te puedes quedar así’. Yo quedé asustado”, añadió el mediocampista.

Por el momento, James Rodríguez continúa de vacaciones y según el presidente del Sao Paulo, el futbolista continuará defendiendo los colores del equipo brasileño en la próxima temporada; sin embargo el futbolista mencionó que “el fútbol es dinámico y cualquier cosa puede pasar”.

Otras curiosidades del '10'

Entre otras cosas, James Rodríguez resaltó que es un gran seguidor de los Miami Heat, dejando claro su gusto por el baloncesto, deporte al que suele seguir y que le gusta practicar en forma de recreación.

De igual forma, el colombiano comentó que prefiere ver películas o series a ver fútbol, pues esto le genera un gran "estrés".

“Me gusta ver películas, series de terror, romance, drama, de todo. No veo fútbol porque viéndolo me siento estresado. Prefiero hacer otras cosas durante el día a día”, concluyó.