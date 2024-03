Jürgen Klopp puso a disposición su cargo de entrenador del Liverpool por una noble causa

El Liverpool del colombiano Luis Díaz actualmente es el líder de la Liga de Inglaterra

Compartir

El entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, de 75 años y con una amplia y brillante carrera en varios países, admitió hace poco en una entrevista que está muy enfermo de cáncer y que los pronósticos apuntan a que le quedan unos doce meses de vida.

“En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos”, señaló en una entrevista a la emisora pública Radio de Suecia el prestigioso técnico, que “resistirá mientras pueda”.

“Svennis”, diminutivo con el que se le conoce, confesó que en vez de quedarse en casa sentado “quejándome por tener mala suerte” prefiere tener una visión “positiva” y no ceder a la “adversidad”.

Eriksson pasó por el fútbol inglés (Manchester City, Leicester) y fue seleccionador de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas, además de probar en las ligas china y tailandesa.

También es un confeso seguidor del Liverpool y por esta razón surgió la idea de que Sven-Göran Eriksson dirija un partido de leyendas de los 'Reds'.

Ante esto, Jürgen Klopp, actual entrenador del Liverpool, tuvo un noble gesto.

“No le conozco, desgraciadamente no. Le conozco sin conocerle, nunca nos hemos visto. Sí, obviamente es una noticia muy conmovedora cuando te enteras”, dijo Klopp.

“Me enteré por primera vez de su admiración o amor por el Liverpool y de que fue aficionado toda su vida. Ahora me he enterado de lo del partido de leyendas y cosas así. Yo no me ocupo de eso, así que no puedo decir nada al respecto, lo único que puedo decir es que es absolutamente bienvenido a venir aquí y que puede sentarse en mi despacho y hacer mi trabajo durante un día si quiere. No hay ningún problema. Estar en la banda puede ser un poco más difícil”, agregó Klopp.

Por último, el timonel del Liverpool, que tiene una destacada temporada en la que pelea en todos lo frentes, sostuvo que “tenerlo aquí y mostrarle todo y cómo este maravilloso club se ha desarrollado a lo largo de los años, creo que eso es algo que definitivamente le diremos. Puede venir y pasar aquí unas horas maravillosas, estoy seguro”.