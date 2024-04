Video | Un perro predice, sorprendentemente, los clasificados a las semifinales de la Liga de Campeones

El canino ha acertado el desenlace de los dos compromisos que se han disputado en los cuartos de final.

Perrito adivina los clasificados a la semifinal de la Champions.

Un perro ha capturado la atención del mundo del fútbol al predecir con precisión los clasificados (hasta ahora dos) de los emocionantes partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El canino ha dejado boquiabiertos a propios y extraños con su habilidad, que se seguirá poniendo a prueba en el transcurso de este miércoles con los duelos restantes de la fase.

El delantero del PSG, Kilyam Mbappe, celebra uno de los goles conseguidos por el equipo parisino-

El video del canino, que fue publicado tras el sorteo de la ronda en disputa, se hizo viral a los pocos días y tras el desenlace de los dos primeros compromisos, ha vuelto a rondar las redes sociales por sus aciertos.

En el contenido se puede ver como el animal empuja una pelota a la canasta que tiene el escudo del equipo ganador, incluso se atreve a pronosticar los resultados de las semifinales y de la final de la ‘Champions League’.

Hola perrito que predice la Champions, confío en ti jaajajaaj llevas 2/4 pic.twitter.com/6Psm0xUlBW — un capybara (@andresgaroRM) April 17, 2024

Ahora, la gran pregunta es: ¿Podrá el ‘Corgi’ mantener su racha de predicciones perfectas? Mientras tanto, los aficionados al fútbol de todo el mundo esperan ansiosamente los duelos restantes del torneo europeo más importante del mundo.

¡Prográmese! Estos son los duelos que se vivirán este miércoles en la Liga de Campeones de Europa

Todo está listo para el cierre de la disputa de los juegos de vuelta en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, que este miércoles, desde las 2:00 p.m., darán a conocer a los dos clasificados restantes a las semifinales de la competencia europea.

London (United Kingdom), 09/04/2024.- Bukayo Saka (C) of Arsenal in action against Leroy Sane (R) and Konrad Laimer of Bayern during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg soccer match between Arsenal FC and FC Bayern Munich, in London, Britain, 09 April 2024. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

El Manchester City, que en la ida empató por 3-3 en el estadio Santiago Bernabéu, recibirá al Real Madrid, con el objetivo de hacer respetar su casa y seguir luchando por mantener vigente el título de campeón del certamen.

Por su parte, el Arsenal visitará al Bayern Múnich, luego de que esta llave también registrara un empate 2-2 en el choque de ida.

El duelo más esperado

El Real Madrid luchará por la oportunidad de clasificarse a las semifinales del torneo más importante de fútbol del ‘Viejo Continente’, en el que espera lograr una revancha tras haber sido eliminado por los ingleses en la edición anterior.

MADRID, 09/04/2024.- El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebra su gol durante el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

“La estadística se hace para romperla, hay muchos casos de partidos en los que el Madrid no había ganado y luego ha ganado. La estadística es buena para el aficionado, pero creo que es para romperla. En los últimos tres años nos hemos enfrentado, siempre han salido partidos espectaculares y espero lo mismo de mañana”, dijo previo al compromiso Carlo Ancelotti, entrenador del club ‘merengue’.

Por su parte, Pep Guardiola encendió la previa afirmando que respeta a un equipo como el Real Madrid pero que no le tiene miedo.

MADRID, 09/04/2024.- El centrocampista del Manchester Bernardo Silva (i) pelea un balón con Vinicius Junior, del Real Madrid, durante el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Manchester City disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca

“Le respeto mucho, pero temor no. Nos hemos enfrentado muchas veces. Si lo elogio es porque lo creo. Si no me creéis que le voy a hacer. Si me preguntas mi opinión, te la doy. Contra el Madrid he jugado muchas veces como jugador y le respeto muchísimo. Es una rivalidad, a veces ganas a veces pierdes. La sensación de peligro con el Madrid siempre está ahí. Ellos saben que iremos a por el partido. Si los partidos han sido buenos los últimos años, que lo sea también mañana”, apuntó Guardiola, director técnico del Manchester City.

El Bayern quiere dejar a un lado la Bundesliga

Por su parte, el Bayern de Múnich espera seguir trabajando por la oportunidad de optar a un título esta temporada tras la consecución de la Bundesliga por parte del Bayer Leverkusen.

London (United Kingdom), 09/04/2024.- William Saliba (C) of Arsenal heads the ball following a corner kick during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg soccer match between Arsenal FC and FC Bayern Munich, in London, Britain, 09 April 2024. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

El equipo alemán se enfrentará ante el Arsenal, club que sueña con conseguir su primera ‘orejona’.

El Múnich llega al partido de vuelta contra los ingleses justo después de que se haya hecho oficial el fin de una serie de once títulos de la Bundesliga con el triunfo del Leverkusen que dejó al equipo ‘Bávaro’ con la Liga de Campeones como último camino para tratar de salvar la temporada.

Los dirigidos por Thomas Tuchel tendrán tres bajas importantes: Alphonso Davies no estará por acumulación de amarillas; mientras que Serge Gnabry y Kingsley Coman siguen lesionados.

“Tenemos una ligera ventaja si tenemos en cuenta la experiencia. También tenemos jugadores que han ganado la competición aunque esto último no tiene porque ser una ventaja”, concluyó Tuchel.