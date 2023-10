Conmovedora historia: El papá de Luis Díaz, el principal soporte en su carrera deportiva.

“Nos dijeron que en Bogotá nos iban a ayudar, pero me quedé esperando y fue imposible, luego vi una convocatoria del Barranquilla FC y le dije que en La Guajira no tenemos la opción, me voy a Barranquilla, me sacrifiqué tres meses, donde queda la sede, y ahí me lo tuvieron en prueba, gustó y se quedó ahí, con procesos en Sub-17, Sub-20 y así”, apuntó Luis Manuel Díaz al medio de comunicación nombrado anteriormente.

En otra oportunidad, esta vez para el diario El Tiempo, el padre del deportista resaltó lo orgulloso que se siente de su hijo y de lo que ha logrado deportivamente.

Su paso a Portugal, tras brillar en el Junior de Barranquilla, "le enseñó mucho, estaba maduro para dar el salto al Liverpool donde sabemos que es una liga de un alto rendimiento, un club élite, entre los mejores del mundo, pero 'Lucho', a su edad, con sus características, la velocidad, el dribling, el gol, la personalidad, creció de un 60 a un 98 por ciento. Eso me tiene contento".

Para finalizar, señaló que espera algún día ver a 'Lucho' Díaz como el mejor futbolista del mundo.