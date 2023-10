“No quería dejar el Manchester United, pero Sir Alex Ferguson tomó una decisión. A lo largo de los años, el entrenador siempre había tomado la decisión correcta para el equipo y el club. Al final me pasó eso, no quería dejar el Manchester United en ese momento, acabábamos de ganar la liga otra vez, pero de repente recibo una llamada y me dicen que el Manchester United había llegado a un acuerdo con el Real Madrid para mi salida”, indicó Beckham.

Sin embargo, el reconocido jugador, que también se destacó en la selección de Inglaterra, reveló que este paso es su carrera fue algo traumático, teniendo en cuenta que en sus planes no estaba jugar en el Real Madrid y la decisión no la tomó él.

El futbolista, hoy directivo, agregó además que “incluso cuando intenté hablar con el entrenador después de ser informado de la decisión del club, él no quiso hablar conmigo. No fue por despecho, estaba de vacaciones, no quería que lo contactaran, había tomado su decisión y se acabó todo”.



David Beckham contó, además, que tuvo dificultades en la relación con Sir Alex Ferguson. “Hubo momentos en los que (Ferguson) me decía que hiciera cosas y yo no las hacía. Supongo que una de las peores situaciones fue cuando hablamos de conseguir un agente y él me dijo que fuera con alguien que él me recomendó. No lo hice, y me fui con alguien con el que él no estaba de acuerdo. Ese fue un momento difícil para nosotros”.

Finalmente, Beckham sostuvo que “siempre sentí que estaba tomando las decisiones correctas. Creo que nunca tomé una decisión que perjudicara al club, a mi rendimiento o a mis compañeros. Sí, estaba casado con una Spice Girl y en ese momento fue enorme: el hecho de que los dos nos casáramos generó una atención que el gerente no quería en el club”.