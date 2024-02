De amores y odios: James Rodríguez, en el centro de las críticas tras su inminente salida del Sao Paulo.

Según el medio Globo Esporte de Brasil, el propio jugador habría pedido quedar libre tras seis meses en el club; posteriormente, su entrenador, Thiago Carpini, habló en pasado sobre el futbolista y dio a entender que ya no tienen relación alguna.

“Técnicamente sabemos lo que representa para el fútbol, lo que representa. Entendamos los procesos, pero ahora no me compete decir nada más que no fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del mismo atleta”, mencionó el estratega.

Tras conocerse la información, distintos periodistas y seguidores han opinado en redes sociales; mientras algunos se encargan de defender al '10', otros no se cansan de decir que vive en medio de una novela que siempre termina en el mismo punto: salir con más críticas que reparos del equipo que le abrió las puertas.

“Desafortunadamente el tema James se volvió algo pasional y muchas veces mueve la opinión según la afinidad o no hacia él. Es preocupante su inestabilidad, pero debe existir una razón más allá de su voluntad. Las palabras del DT de Sao Paulo deben ser bien entendidas ‘Tiene problemas para entrenar por el tendón y la pantorrilla. Se pierde 3 o 4 días de prácticas y después de que regresa pasa otra vez... Eso afecta su mentalidad’. Según eso hay algo físico que no solo lo aleja de los campos sino que también golpea su motivación. Este trino no tiene un espíritu de crítica y tampoco de protección. Lamentablemente en este país o eres de un lado o eres del otro, pero no siempre hay que tomar partido, en muchos casos falta información para ser realmente certeros”, dijo el periodista Juan Felipe Cadavid en su cuenta de X.