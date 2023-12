Diego Lugano, histórico del Sao Paulo, lanza advertencia a James Rodríguez.

James Rodríguez volvió a la competencia durante el segundo semestre de 2023 y lo hizo con muy buenas actuaciones en la selección Colombia, pero con algo de dudas en el Sao Paulo de Brasil.

Aunque con la escuadra nacional fue protagonista de primer orden en cuatro de los seis partidos que disputó, siendo clave para que el equipo de Néstor Lorenzo trepara a la tercera casilla de las Eliminatorias al Mundial de 2026, en el Sao Paulo ocupó un puesto secundario, con varios minutos en el banco de emergentes y con un gol y tres asistencias en 14 partidos.

Incluso, en la final de la Copa de Brasil, que ganó el Sao Paulo ante el Flamengo, el exjugador del Real Madrid no actuó.

James, al parecer, no está del todo conforme con su falta de continuidad en el Sao Paulo y en sus declaraciones ha dejado abierta la puerta de su salida.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo me quede o no”, dijo James en diálogo con Globo Sporte.