El revelador audio que compromete la presencia de Ecuador en el Mundial de Qatar

Andrés Holguín, abogado del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo, aseguró que no tiene efecto el audio que está usando Chile en su afán de eliminar a Ecuador del Mundial de Catar, pues dijo que es una pieza que ya ha sido descartada en el proceso.

“El audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo”, señaló Holguín al ser entrevistado por una radio de Quito.

Además, el abogado del defensa del club León, de México, añadió que “en el proceso de la Fifa este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, insistió.

Holguín aseguró que esto es un acto desesperado de Chile y del cuerpo legal de su Federación de Fútbol. “En nada cambia este audio. Ese país quiere entrar al Mundial por la puerta de atrás”, ironizó el letrado.

La primera resolución de la Fifa ante la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) dio la razón a Ecuador y su clasificación como cuarto mejor equipo en las eliminatorias sudamericanas, aunque luego presentó una apelación que se definirá el próximo jueves.

El tabloide británico Daily Mail catalogó este lunes, de “extraordinaria revelación” el audio y aseguró que ahí Castillo “claramente afirma que nació en 1995, no en 1998, como dice en su certificado de nacimiento ecuatoriano”.

Asimismo, el periódico británico afirmó que la FEF había determinado en 2019 que Castillo era ciudadano ecuatoriano, aunque luego el tabloide aseguró que Castillo “admitió utilizar un pasaporte falso y la Federación ecuatoriana lo ocultó”.

La FEF anunció que fue llamada a la audiencia convocada por la Fifa y que el jugador también fue citado, ante el reclamo de la ANFP al que se ha unido Perú, que en la fase de repechaje fue eliminado por Australia, mientras Chile se quedó en el séptimo puesto por debajo de Colombia.