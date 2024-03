Ella es Selene Figueroa, la exreina de belleza que se convirtió en árbitra

El modelaje y el arbitraje parecen dos carreras que no tienen nada que ver; no obstante, Selena Figueroa, una bella joven mexicana demostró que las puede alternar sin ningún tipo de inconveniente.

“Es algo difícil, no pensé que fuera tan complicado. Mucha exigencia física, de reglas de juego, es estudiar bastante. Se me está acabando el tiempo dentro del fútbol universitario y la verdad es algo que me apasiona, me encanta el fútbol, y si puedo conseguir una manera de vivir a través de él, qué mejor que ser árbitro”, sostuvo en diálogo con un medio local de Durango, lugar donde nació.

Selena Figueroa tiene miles de seguidores en las redes sociales, quienes no le pierden pisada a su carrera.