Europa sería otra vez el rumbo de James Rodríguez, quien busca más continuidad.

Sao Paulo ya disputó cuatro partidos en la temporada 2024 y en ninguno de ellos estuvo el colombiano James Rodríguez, quien según el entrenador, Thiago Carpini, está en un trabajo de manejo de cargas para estar fuerte durante todo el año.

Sao Paulo entiende de los inconvenientes que ha tenido James con las lesiones y le apuntan a un trabajo especial de fortalecimiento que le permita jugar la mayor cantidad de partidos.

No cabe duda de que James no ha llenado todavía las expectativas del club y la afición, porque ha jugado poco y su rendimiento no ha sido similar al que muestra en la selección Colombia, donde se ha destacado en las Eliminatorias Sudamericanas.