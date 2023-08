Siguen las reacciones del mundo ante el hecho que aconteció en la ceremonia de premiación tras la final del Mundial Femenino 2023, que dejó como campeona a la selección de España al vencer a Inglaterra por la mínima diferencia con anotación de Olga Carmona.

Y es que el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jennifer Hermoso, desató todo tipo de reacciones no solamente en España y por el cual muchos están pidiendo que dimita al cargo que tiene desde hace varios años.

Las últimas fueron de una exjugadora de la selección Colombia, Nicole Regnier, quien a través de su cuenta de Instagram comentó el hecho y señaló lo siguiente: “Para mi hubo una imagen que lo opacó todo y tengo que ser muy cruda con lo que voy a decir: creo que no tiene presentación alguna lo que pasó en la celebración antes de que España alzara la Copa del Mundo. Cuando les estaban colgando la medalla y Jenni Hermoso pasa por el frente del presidente de la Federación Española, la coge así y le sampa su beso en la boca”.

Luego complementó: “Venga señor, ¿Usted está bien? ¿Tiene problemas? Hágase revisar. Yo no veo que una señora, en plena celebración antes de premiar en Qatar, agarre a Lionel Messi y casi que lo obligue a darle un beso. Qué nos está pasando como sociedad para normalizar algo tan grave. Después en el vestuario ella dice ‘No me ha gustado’. Si tuviéramos un poquito de cordura a este señor lo tendrían que echar porque hay que pensar y no te puedes dejar llevar por la euforia”.