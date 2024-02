Lionel Messi explicó la realidad de su ausencia en el partido ante Hong Kong.

El partido de exhibición que enfrentó a la selección hongkonesa con el Inter de Miami, propiedad del exfutbolista inglés David Beckham, pretendía ser un espectáculo, pero se convirtió en un relato de desencanto generalizado, ya que la leyenda del fútbol argentino y la renombrada estrella uruguaya Luis Suárez no comparecieron sobre el terreno de juego.

Lionel Messi y el Inter Miami han recibido miles de críticas durante la pretemporada del equipo estadounidense en Asia, donde el astro argentino no pudo actuar a plenitud.

El secretario de Cultura, Deportes y Turismo de la región semiautónoma, Kevin Yeung, se dirigió a los medios de comunicación para expresar su decepción, y declaró que "una de las condiciones clave de nuestro acuerdo de financiación era que Messi participara en el partido al menos 45 minutos, sujeto a consideraciones de aptitud física y seguridad”.

Ahora, quien salió a explicar lo sucedido fue el propio Lionel Messi, quien se notó algo incómodo con las críticas que ha recibido.

“He leído y escuchado muchísimas cosas luego del partido contra Hong Kong y quiero hacer este video para explicar que realmente es y no leer cosas falsas. Siempre quiero jugar y estar en todos los partidos. Escuché que no quise jugar por temas políticos y otras cosas que son falsas. Si fuera así no hubiese viajado a Japón o como fui tantas veces a China”, comentó Messi.

Y agregó, “Desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana con China, tanto entrevistas como eventos y otros partidos con FC Barcelona y la selección Argentina. Es tan simple como lo marqué. Tenía una inflamación en el aductor por el primer partido en Arabia. En el segundo empeoró. Intenté forzar en el entrenamiento, hice lo que pude pero no podía jugar. Sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor, pasando los días, mejoró y por eso jugué unos minutos en Japón”.

Inter de Miami buscará ser protagonista en la MLS, certamen en donde no logró figurar en la temporada pasada.