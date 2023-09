Pero a pesar del buen momento que vive en el Liverpool, Luis Díaz no se conforma y es autocrítico de su labor.

Precisamente, en diálogo con Livescore el futbolista reconoció que “se trata de mejorar día a día. Pero si eligiera un área en particular (para mejorar), probablemente sería mi decisión”.

Y agregó: “creo que es un área en la que he mejorado mucho, pero siempre hay margen de mejora. Además, mi conocimiento táctico es algo que me gustaría mejorar”.

Lea también. James Rodríguez fue 'castigado' en la final de la Copa de Brasil

Por otra parte, el futbolista colombiano de mayor impacto mundial en la actualidad valoró la tarea de su entrenador, Jürgen Klopp, con quien ha elevado considerablemente su desempeño.

“Trabajar con Jürgen me ha mejorado enormemente. Me ha convertido en un mejor jugador. El trabajo que él y el cuerpo técnico han hecho ha sido absolutamente fantástico. Me han mejorado táctica y físicamente, y se trata de dar el 100 % en cada partido”, dijo Díaz.