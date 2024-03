Periodista argentino destrozó a los colombianos Juan Fernando Quintero y Roger Martínez

“Juanfer Quintero querido, no tengo nada contra vos porque cuando juegas bien voy a decir que juegas bien y cuando juegas mal me voy a enojar”, dijo Azzaro, quien agregó que “no se puede jugar de ‘crack’, no se puede jugar con tanta displicencia. ¿Quién eres, Juanfer, para jugar de canchero?”.

De Roger Martínez y otro de sus compañeros, entre tanto, sostuvo: “Agustín Almendra y Roger Martínez se creen que son más de lo que verdaderamente son. Quién eres, Roger Martínez, no te puedes mover, no te puedes sacar de encima a nadie. Por eso yo hablo de Racing y no me importan los jugadores”, señaló Azzaro.

El próximo domingo, a las 7:30 p.m., Racing de Avellaneda intentará una valiosa victoria cuando visite a Boca Juniors.