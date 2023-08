El colombiano Santiago Arias encontró en Cincinnati y en la MLS un oasis para volver a empezar. Dejó atrás una grave lesión de tobillo y peroné e integra ahora el club líder de la liga estadounidense. Santiago Arias retará este miércoles a Lionel Messi en las semifinales de Copa y, mientras, sigue aumentando el nivel con la idea de volver la selección de Colombia.

Pregunta (P): Usted sufrió una grave lesión de tobillo y peroné en 2020. ¿Cómo consiguió reaccionar y superarla? Respuesta (R): Hubo momentos obviamente difíciles, momentos en los que piensas en muchas cosas. Tu familia es importante, estar con las personas que te quieren, obviamente siempre pensar en positivo incluso si a veces es difícil. Eso me ayudó mucho a salir de esa lesión, fue una lesión bastante difícil y al final todo salió muy bien. Pude volver a retomar algunos partidos, a veces me costó un poco más, era algo muy normal. Ahora tengo ritmo, tengo competencias, estoy subiendo el nivel y todavía me quedan muchos años de fútbol. P: ¿Pasa por su cabeza regresar a la selección colombiana? R: Eso siempre es un orgullo. Obviamente me gustaría regresar, creo que a raíz de la lesión dejé de ir, aún tengo tiempo para volver, para volver a demostrar, para seguir creciendo. Y créeme que si vuelvo a ir será como la primera vez que fui a la selección, intentaré dar siempre lo mejor, lucharé por mi país que es lo mejor que te puede pasar como jugador. P: La llamada del Cincinnati llegó en un momento complicado para usted. ¿Qué le convenció del proyecto del club? R: Tuve conversaciones primero con el cuerpo técnico y directivo, hubo un proyecto bastante bueno, me gustó, y al final decidí venir aquí. Lo que más necesitaba en ese momento era ritmo de juego, tener confianza, y sentí que era mi oportunidad.

P: ¿Qué nivel futbolístico encontró en la MLS? R: Es un nivel bueno. No puedes compararlo con ligas europeas porque están obviamente muy adelantadas, llevan muchos años siendo élite, pero en Estados Unidos se está mejorando cada vez más. Con los jugadores que han llegado va a crecer aún más, le queda un futuro enorme. Fue un buen paso para mí, estoy contento por eso. P: ¿Sigue viendo los partidos de sus exequipos? R: Hay partidos que los miro, lo veo en compañía de mis amigos y mi familia. Ahora me queda un poco menos tiempo porque tengo tres hijos y tengo que estar también con ellos, disfrutar un rato. P: ¿Cómo valora su paso por el Atlético Madrid? R: Mi paso por el Atlético al final el primer año fue bastante bueno, alcancé a jugar varios partidos, el segundo también pude jugar algo. En lo que yo sentí lo hice bastante bien, de pronto hay cosas que no cuadran con entrenadores, con directivos, pero al final eso sale de las manos del futbolista. De mi parte siempre di lo mejor, traté de demostrar, pero el fútbol es así. Yo al final siempre me quedo con lo bueno. Estuve en un equipo bastante defensivo, ahí mejoré mucho esa parte, que no la tenía años anteriores en el PSV. Siempre es bueno tomar lo mejor que encuentras en un lugar y aprovechar.