Se entorpece la salida de James Rodríguez del Sao Paulo y aparecen pretendientes para ficharlo.

La salida de James Rodríguez del Sao Paulo no está tan fácil como parecía.

El jugador, según informó el entrenador Thiago Carpini, dejó clara su intención de dar por finalizado su ciclo en el club 'tricolor', pero los valores de la rescisión del contrato impiden que se oficialice definitivamente la no continuidad del colombiano.

"​Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, manifestó el entrenador.

James pretende que le cancelen una deuda de 2 millones de dólares, pero el club brasileño considera que, al ser James quien da por terminado el contrato, el valor debería bajar.

Es por esta razón que el goleador del Mundial de Brasil 2014 continúa entrenando con el club 'paulista', aunque al margen de las convocatorias del director técnico Thiago Carpini.