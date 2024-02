¿Se lesionó nuevamente? Entrenador del Sao Paulo preocupa con sus palabras ante la realidad de James Rodríguez.

Los rumores siguen creciendo entorno al futbolista colombiano James Rodríguez, quien apesar de mostrar en sus redes sociales distintas partes de su entrenamiento, suma cuatro partidos de ausencia en el inicio de la temporada y se dice que no estará incluido en la lista de viajeros a Belo Horizonte, donde el Sao Paulo enfrentará al Palmeiras por la Supercopa de Brasil.

Inmediatamente la prensa internacional empezó a hablar de una presunta lesión de Rodríguez no informada por parte del equipo paulista, que fue complementada por el resto de palabras de Thiago Carpini.

“James entrenó esta semana con el grupo. No puedo decir si está capacitado para participar con el plantel que va a Belo Horizonte. Pero esta semana ya ha entrenado con el grupo y se encuentra mejor”, comentó el estratega quien no quiso comprometerse con su postura frente al '10' de la selección Colombia.

"Respetaremos el momento en que se sienta seguro para actuar con seguridad para poder ayudarnos. No sé si será el próximo fin de semana o si será para las próximas rondas. El control de carga está muy cerca del regreso, de estar en el campo. Ahora depende mucho más de la retroalimentación del deportista. Tenemos que respetar eso" concluyó el joven entrenador brasileño, que dejó más dudas que certezas.

Podría emprender una nueva aventura en Europa

No cabe duda de que James no ha llenado todavía las expectativas del club y la afición, porque ha jugado poco y su rendimiento no ha sido similar al que muestra en la selección Colombia, donde se ha destacado en las Eliminatorias Sudamericanas.

Muchos consideran que para que James rinda necesita que el equipo se acople al colombiano y realice un planteamiento que favorezca el juego del talentoso futbolista, quien ha recibido críticas durante su carrera debido a la falta de compromiso a la hora de marcar.

En medio de todo, ha surgido una nueva versión de la posible salida de James Rodríguez del Sao Paulo.