Se revela uno de los secretos mejor guardados de Lionel Messi.

“No hay duda de que lo que Lionel Messi puede hacer con un balón en los pies es de otro mundo. Pero una cosa que lo hace igual al resto de nosotros es su amor por la música, desde el pop y el rock latino hasta el reggae y la cumbia de su Argentina natal”, dice Apple Music.

Lo llamativo del listado, es que en él aparecen varios artistas colombianos.

Las canciones de Juanes, J Balvin, Feid y Karol G aparecen en el repertorio del astro argentino.

“Desde que tengo uso de razón, la música ha desempeñado un papel importante en mi vida, especialmente los días de partido”, le dijo el futbolista al construir esta playlist con Apple Music. “La música tranquiliza mi mente, me ayuda a mantener la calma y la relajación”, concluyó el ídolo de los argentinos.

La ‘playlist’ de Messi en Apple Music

Otra noche en Miami (Bad Bunny)

Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee)

Trofeo (Maluma & Yandel)

Todo de ti (Rauw Alejandro)

A Dios le pido (Juanes)

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 (Bizarrap & Young Miko)

Perro negro (Bad Bunny & Feid)

La vida es un carnaval (Celia Cruz)

Hawái (Maluma)

I know you want me (Pitbull)

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Bizarrap & Quevedo)

Hustlin’ (Rick Ross)

Monaco (Bad Bunny)

Luna (Feid & ATL Jacob)

Qlona (Karol G & Peso Pluma)

Luna (Mike Towers)

Fruto (Bizarrap & Milo j)

Una foto remix (Mesita, Emilia, Nicki Nicole & Tiago PZK)

Ya no vuelvas (Luck Ra, La K’onga y Ke Personajes)

Diluvio (Rauw Alejandro)

La morocha (Luck Ra & BM)

Viva la vida (Coldplay)

Mira como baila (Sergio Torres)

Don’t stop the music (Rihanna)

Vertigo (U2)

Feel good inc. (Gorillaz)

Hijo (Los Cafres)

Tú sin mí (Dread Mar I)

Ay vamos (J Balvin)

Darte un beso (Prince Royce)

First person shooter (Drake)

Highway to hell (AC/DC)

Enganchados (Sergio Torres)

Vuelve Candy B (Bad Bunny)

Tiki Taka Toco (Fuerza Regida & Take A Daytrip)

Un x100to (Grupo Frontera & Bad Bunny)

Ella baila sola (Eslabón Armado & Peso Pluma)

Tulum (Peso Pluma & Grupo Frontera)

La Boda del Huitlacoche (Carin Lenon)

No se va (Grupo Frontera)

Bebe dame (Fuerza Regida & Grupo Frontera)

La Chona (Los Tucanes de Tijuana)

Frágil (Yahritza Y Su Escencia & Grupo Frontera)

Harley Quinn (Fuerza Regida & Marshmello)

Mi bello ángel (Natanael Cano)

Lady Gaga (Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H)

Oye mujer (Raymix & Juanes)

Bidi bidi bom bom (Selena)

La bachata (Manuel Turizo)

Despechá (Rosalía)

Según quién (Maluma & Carin Lenon)

El merengue (Marshmello & Manuel Turizo)

Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 (Bizarrap & Peso Pluma)

Los del espacio (LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One)

Coco loco (Maluma)

Tacones rojos (Sebastián Yatra)

Ojitos lindos (Bad Bunny y Bomba Estéreo)

Qué más pues? (J Balvin & María Becerra)

Provenza (Karol G)

Pepas (Farruko)