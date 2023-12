Se supo todo: James Rodríguez rechazó a grandes equipos del fútbol Europeo.

“A mí me quería el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada”, señaló Rodríguez en el Twitch de Pelicanger.

De igual forma, James confesó que lo que lo llevó a tomar la decisión de jugar para el Real Madrid fue una conversación con Florentino Pérez, presidente del elenco más laureado de la Champions League.

“Florentino Pérez me llamó y me dijo para convencerme: ‘¿Qué quieres, dinero o gloria?’ y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: ‘Bueno, pues está hecho”.

Lea también: James Rodríguez sigue facturando, se filtró el multimillonario sueldo que ganaría desde enero de 2024

Ese año, para ser más exactos el 22 de julio, el cucuteño fue presentado con el número '10' en el Real Madrid y brilló en su primera temporada, bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

Un total de 17 goles y 18 asistencias, fue el registró que dejó en la historia 'blanca', consolidándose como uno de los jugadores titulares; sin embargo, tras distintas lesiones y cambios en el banquillo 'merengue' perdió protagonismo y salió cedido en el 2017 al Bayern Múnich, para posteriormente volver y dejar la institución de manera definitiva.