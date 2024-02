Video | Arturo Vidal aclaró porqué no fichó con el América de Cali

"Hable muchas veces con Riquelme... Pero mi objetivo era Colo Colo, estaba libre... Estaba Boca, se metió el América de Cali. También que me encantó su forma de hablar conmigo, el cariño de la gente que recibí en tan poco tiempo y se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta”, dijo el mediocampista.

De igual forma, confirmó que de no haber llegado a un acuerdo con su actual club, hubiese escogido a la institución 'cafetera'.

"Yo soy así (loco), entonces eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión, si no hubiera sido Colo-Colo, hubiese sido el América de Cali”, concluyó.