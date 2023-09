Video: Entrenador argentino cargó contra el colombiano Miguel Ángel Borja

El entrenador de Atlético Tucumán, Sergio Gómez, cargó contra el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien milita en el River Plate.

Luego del partido en el que el elenco del 'cafetero' se impuso 1-0, el director técnico de Atlético Tucumán le envió un mensaje a Borja, en la atención a los medios de comunicación.

"Ganás un partido, lo hacés sobre la hora y merecieron ganar. Ya está, andá a celebrar con los tuyos y no cargués a los jugadores nuestros. Son situaciones que hay que aprender, cuando el ego sobrepasa a la humildad tenés problemas, no solo en el fútbol sino en la vida. Si lo merecieron o no, yo no tenía problema. Ganaron y ya, vayan a festejar pero, lo que él hizo no está bien”, manifestó el entrenador, visiblemente molesto.