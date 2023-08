Video: Entrenador colombiano Óscar Pareja estalló en contra de Lionel Messi

El argentino Lionel Messi ha deslumbrado en el fútbol de Estados Unidos con sus goles y buenas actuaciones, pero también en la actualidad es el centro de la polémica por algunas determinaciones arbitrales que favorecieron a su equipo, el Inter Miami, en el triunfo 3-1 sobre el Orlando City, que los llegó a los octavos de final de la Leagues Cup.

Más allá de la victoria del Inter Miami, una polémica arbitral de Lionel Messi, que marcó dos goles, lo expuso de forma considerable en las diferentes redes sociales. En una jugada, el argentino comete una falta que era de tarjeta amarilla, lo cual significaría la segunda del partido para él, por lo que se iría expulsado. Sin embargo, el juez no lo amonestó.

Inmediatamente después, Lionel Messi se lleva el balón y se lo quitan de manera limpia, sin falta. El árbitro no pita nada, pero al ver la exigencia de Messi tras la pérdida de la pelota, cobró la supuesta infracción. No contento con eso, Lionel solicitó tarjeta amarilla para su rival y el juez la concedió.

Además de esto, a Inter Miami le sancionaron un penalti bastante dudoso. El venezolano Josef Martínez cae al piso luego de una disputa normal, pero el árbitro cobra el penalti.

Estas situaciones en el juego de la Leagues Cup provocaron que el entrenador colombiano Óscar Pareja, que está a cargo del Orlando City, estallara en la rueda de prensa posterior al partido.

El exfutbolista del Deportivo Cali e Independiente Medellín, indicó que “el mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió”, dijo Óscar Pareja.

El entrenador colombiano no tuvo reparos y criticó a Lionel Messi, al sostener que “hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con ‘Leo’, no me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así”.