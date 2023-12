Video | Gary Medel le pasó la cuenta de cobro a Yeferson Soteldo tras el descenso del Santos

Video | Jürgen Kloop no toleró la pregunta de un periodista y lo llamó "ignorante"

“Yo entiendo un caño, entiendo una gambeta, una bicicleta, entiendo todo. El futbolista no saca ventaja pisando una pelota. Creo que fue una falta de respeto a nosotros y se lo dije en el partido. Obviamente uno no le desea el mal a nadie, pero tienen que respetar. Ellos en ese momento venían de muchos juegos donde sufrían derrotas y ese juego se encontraron con la victoria y me pareció que estuvo de más, porque la gente sufría la pelea por el descenso”, dijo el argentino Vegetti.

El experimentado mediocampista chileno Gary Medel, en tanto, se acordó de esa jugada mientras transmitía un video en vivo de los festejos en el vestuario de su club. “¿Ahora quién se sube arriba de la pelota? ¿Quién se sube a la pelota ahora? pelotudo”, dijo Medel .

El Santos de Soteldo descendió por primera vez en la Liga brasileña, tras perder en casa el último partido por 1-2 ante Fortaleza.