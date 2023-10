El volante alemán İlkay Gündoğan, al término del partido, no ocultó su molestia por perder el clásico.

Perder un clásico no es algo que se supere rápido, especialmente para quienes sienten una camiseta y la grande responsabilidad de representarla.

El futbolista viene de ganar todo con el Manchester City y pretende hacer lo mismo con el Barcelona y, seguramente al no encontrar respuestas, explotó contra sus compañeros.

“Quiero ser honesto pero sin pasarme, porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción”, indicó el experimentado jugador de 33 años.

“Y eso es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones, y no reaccionas. Eso se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto, porque el Real Madrid e incluso el Girona se van a escapar”, añadió İlkay Gündoğan.

El mediocampista recordó que su llegada al Barcelona se dio porque tiene la intención de conseguir cosas grandes con el equipo español.

“No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad, como jugador veterano, para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia”, manifestó el alamán.

Real Madrid es líder de la Liga española con 28 puntos, los mismos que tiene el Girona, que es segundo, y con cuatro más que el Barcelona, que es tercero, tras once fechas, pero el Atlético Madrid suma 22 unidades y tiene un partido menos, donde podría superarlo.