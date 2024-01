Video | La emocionante reacción de un hincha que se encontró a Messi, mientras manejaba, y le pidió firmar su camiseta

¿Se imagina ir por la calle en su vehículo, manejando, y encontrarse con Lionel Messi?

Pues esa es la escena que anda rondando por diferentes redes sociales, en donde se puede apreciar al futbolista argentino en su carro, desde donde recibió una camiseta de la selección de su país, de parte de un aficionado que iba en otro vehículo.

“Por favor, Leo. Sos lo más grande que hay en el mundo, Leo, te amo, te amo. Le acabaste de cumplir el sueño a mis hijos, no lo puedo creer. No tenés ni idea de lo que acabas de hacer, gracias. Te amo mucho”, son las palabras que se le escuchan decir al seguidor, con acento argentino, quien no puede aguantar la emoción ante su encuentro con Messi.