Cristiano Ronaldo marcó cuatro goles recientemente en las Eliminatorias a la Eurocopa de 2024, dos contra Eslovaquia, en partido que favoreció 3-2 a los lusos y otros dos ante Bosnia, en la goleada 5-0 de Portugal.

Lea también. ¿Messi o Haaland? Pep Guardiola dio su 'veredicto' acerca del ganador del Balón de Oro

"Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente", declaró Cristiano Ronaldo hace muy poco en el marco de los duelos con Portugal.

El ex delantero del Real Madrid, que ha marcado 858 goles en su carrera profesional, se mostró "confiado en llegar a los 900, pero 1.000 goles son muchas piedras que romper".