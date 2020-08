Dirigir al Atlético Bucaramanga, la ilusión de Néstor Cuadros

¿Qué hincha de Atlético Bucaramanga no recuerda a un tal Néstor ‘Maravillita’ Cuadros? Todos los que siguen al equipo seguramente alguna vez escucharon ese nombre o incluso gritaron algún gol, en el estadio Alfonso López, de ese pequeño futbolista que vistió con orgullo la camiseta de Atlético Bucaramanga.

Cuadros tuvo una carrera corta en el fútbol colombiano, en donde estuvo hasta el 2007, cuando decidió irse a jugar al fútbol de España, a la tercera división, en donde mostró su talento.

“Estuve aquí en el Manzanares, La Solana y el Miguelturreño, y tras la lesión jugué en el Atlético Teresiano, que fue donde terminé mis dos últimos años”, expresó Cuadros, desde España, en entrevista con este medio.

Se está preparando

‘Maravillita’ vive en Ciudad Real, un municipio cercano a Madrid, capital de España, en donde ha hecho su vida junto a su familia.

Tras jugar hasta el 2012, Cuadros sufrió una delicada lesión de ligamento cruzado, lo que lo obligó a estar lejos de las canchas por dos años. Sin embargo, en el 2014 volvió a jugar, por dos años más hasta que se retiró.

“Me retiré en el 2016 y comencé a capacitarme como entrenador, en la Escuela Nacional de Entrenadores de España, con el ministerio de Educación. El curso está avalado por la Uefa y la Fifa. Son tres niveles que se requieren para dirigir en primera división y yo ya tengo el nivel dos”, manifestó.

Por ahora, Cuadros solo ha entrenado en territorio español, en equipos regionales, pero se sigue preparando para algún día cumplir su gran sueño: entrenar al Atlético Bucaramanga.

“Es mi mayor ilusión. Me estoy preparando, pero siempre con la ilusión de volver a mi tierra, de ser capaz de aportarle al fútbol colombiano algo de lo que se ha aprendido aquí, y siempre pensando que Dios me dé la oportunidad de dirigir mi Atlético Bucaramanga, ese es mi mayor sueño”, dijo ‘Maravillita’ Cuadros, con una sonrisa de ‘oreja a oreja’ que le sale siempre que nombra al cuadro ‘Leopardo’.

Lea también. #TribunaDeportiva: ¿Quién es el favorito en el Tour de Francia?

Extraña Bucaramanga

Cuadros fue figura en el Atlético Bucaramanga a comienzos de la década del 2000, pero su gran momento fue en el equipo del 2002, en donde compartió vestuario con figuras de la talla de Orlando ‘El Fantasma’ Ballesteros, Wilson Carpintero, entre otros.

“La verdad, Bucaramanga me dio todo a nivel deportivo, y esa alegría y todo lo que me dio lo pude llevar al plano personal. Comencé muy joven, no había cumplido los 18 años. Tuvimos un año excelente, en el 2002, con Orlando Restrepo, con un equipazo con el ‘Fantasma’ Ballesteros, Wilson Carpintero. Guardo un recuerdo único, siempre me sentí en mi casa, muy arropado. Me sienta genial que la gente aún me recuerda y eso me llena de satisfacción y orgullo, porque creo que es un premio al trabajo bien hecho”, explicó.

De esta manera, Cuadros, que hizo parte del Bucaramanga entre 2000 y el 2006, en donde fue prestado a varios equipos en algunos torneos, dejó claro su amor por el equipo, ese al que sueña con entrenar y al que no le pierde la pista, a pesar de tener que verlo desde el ‘otro lado del charco’.