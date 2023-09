Desde el inicio del semestre, Atlético Bucaramanga ha contado con un auténtico líder en la zona defensiva: Jéfferson Mena.



El zaguero, de 34 años de edad, se ha convertido en titular indiscutible para Alexis Márquez, técnico del cuadro santandereano, quien destacó el buen nivel que ha mostrado el futbolista, que se ha dedicado a trabajar en total silencio.



“Jéfferson, el semestre pasado, jugó dos minutos y se nos lesionó. La vida le da a uno oportunidades que no puede desaprovechar, sea en el fútbol o cualquier situación que uno tenga. Él asume, desde la pretemporada, de muy buena manera todo lo que se trabaja y esa seguridad que está demostrando. Por lo mismo está haciendo muy buenos partidos y por eso lo traigo aquí al lado mío, porque es de resaltar esa gallardía con la que ha vuelto a asumir”, manifestó el entrenador.



En ese mismo sentido se pronunció el mismo Mena, que durante su carrera ha vestido las camisetas de equipos como el Deportivo Independiente Medellín, Águilas Doradas y La Equidad en Colombia, así como el Barcelona de Ecuador, New York City de Estados Unidos y Aldosivi en Argentina, quien destacó que la confianza del técnico y la posibilidad de jugar le han permitido tener continuidad y demostrar su talento.



“Yo creo que la continuidad es muy importante en un jugador. En el semestre pasado no tuve tanta, se me hizo muy difícil por todo lo que generaba el equipo y las oportunidades que no tuve. El ‘profe’ me ha dado la capacidad y el entendimiento para jugar, y estoy aprovechando esos minutos”, afirmó Mena.

Lea también: Alexis Márquez reveló el secreto del buen momento que vive Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay II



El defensor también se pronunció que sobre el nivel que está mostrando el equipo, con 15 puntos ganados de los 27 que ha disputado y en plena pelea por el liderato de la Liga BetPlay II.



“Yo creo que el equipo está haciendo un muy buen esfuerzo, estamos entendiendo la idea de juego del ‘profe’, las buenas herramientas que nos da y por eso se ve un Bucaramanga que juega bien a la pelota, que se entrega, que tiene condiciones para ir al frente y mostrarle al rival el fútbol. Muy contento por el momento que estoy pasando y no solamente yo, muchos compañeros se sienten así y la verdad es gracias a lo que está haciendo el ‘profe’”, agregó.

Lea también: ¡No se hicieron daño! El encuentro entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga careció de goles



Finalmente, Mena explicó, después del empate 0-0 ante el Deportes Tolima, que el equipo sale “al frente a ganar”, sin importar si el rival es un club “grande o pequeño”.



“El compromiso está en salir a hacer las cosas bien”, dijo Mena, quien ha sido titular y ha disputado todos los minutos en los nueve partidos de la Liga.