Saúl Campos, más de media vida trabajando con el ‘Leopardo’

“Llegué como recogebolas. Dejaba de ir a estudiar para venir a ver los entrenamientos (del Atlético Bucaramanga), para ayudar a hacer mandados”, así comenzó el amor de Saúl Alberto Campos, kinesiólogo y utilero del equipo, por la institución santandereana.

De sus 45 años, Campos le ha dedicado 27 al club que adora. Esto a pesar de haber nacido en Medellín. Es como un santandereano más, pues se crió acá. Se vinculó de forma oficial en 1991, tras varios años como aficionado y ahora entrega todo su profesionalismo y trabajo.

“Le colaboraba a los muchachos que en ese entonces trabajaban acá, entonces fui ganando la confianza de ellos, me mandaban a hacer mandados, a recoger balones, el material y así me fui enamorando del equipo, hasta llegar donde estoy ahora”, expresó.

Un amor de familia

El padre de Saúl, quien se llamaba igual, fue el encargado de inculcar el amor por esa camiseta, algo que nunca va a olvidar Campos.

“Toda la vida (he sido hincha), desde que nací. Mi padre siempre fue hincha del Bucaramanga y me inculcó los colores de este equipo”, contó.

Esa afición de su padre fue lo que lo terminó llevando al equipo, cuando apenas tenía 16 años. En esas idas a los entrenamientos, Tiberio Villarreal, presidente del equipo durante la época, “vio que tenía el empuje, las ganas de trabajar y de hacer las cosas, entonces me mandó a las divisiones menores como kinesiólogo. Me pagó unos cursos de inyectología y primeros auxilios y así comenzó mi carrera con el equipo”.

Cuatro años después, tras el descenso a la ‘B’ el 6 de noviembre de 1994, Campos asumió el cargo en el equipo profesional, en donde estuvo hasta el 2007, momento en el que salió de la institución, por dos años hacia Real Santander, y en el 2010 regresó al equipo de sus amores.

“Soy utilero, kinesiólogo, manejo el carrito. Aquí hay que hacer de todo, pero contento y feliz con lo que hago”, agregó.

Ha llorado

Ser aficionado del cuadro ‘Leopardo’ es casi que un ‘sinónimo’ de sufrimiento, algo que conoce muy bien Campos, quien reveló que ha llorado gran cantidad de veces, tanto de alegría como de tristeza, algo que compone el fútbol.

Con nostalgia, Campos afirmó que le “cuesta” reconocer las lágrimas que ha derramado por el equipo y dijo que ha sufrido bastante.

“Creo que han sido más los sufrimientos y las tristezas, que las alegrías. He llorado. Me cuesta decirlo, pero es la verdad”.

Pero todo no ha sido malo para Saúl, quien dijo que sus momentos más felices fueron “cuando fuimos a la Libertadores (1998), cuando fuimos subcampeones del fútbol colombiano (1997). Me siento orgulloso. Quiero morirme con los colores de mi equipo y trabajando en él, es mi equipo del alma”.

Los que no olvida

Durante estos 27 años en el equipo han sido muchos los jugadores que han pasado por allí. Campos reconoció que ha visto de todo, desde el muy serio, hasta el ‘mamador de gallo’, ese que siempre tienen alguna broma por decir.

“Todos ‘maman gallo’ y son cansones”, expresó, entre risas, mientras reveló que Alexánder ‘Pelusa’ Orrego era una ‘fiera’ en la cancha, pero era una “‘caspa’ completa” fuera de ella.

Finalmente, Campos recordó, con mucho cariño, una anécdota con Nicolás Vikonis, arquero uruguayo que estuvo en el Bucaramanga entre 2011 y 2013, quien tenía una ‘cábala’ bastante ‘especial’.

“Él (Vikonis) me decía ‘mi chinito saulito, no me lavés las licras, me las dejás así, que yo me las pongo para el siguiente partido’.

Y así era, no las lavaba, eso olía pero a ‘demonio’, con razón no llegaban los delanteros”, finalizó Campos, con una sonrisa que siempre le sale cuando va a trabajar por su querido ‘Leopardo’.