La capital santandereana sigue con la esperanza intacta, el equipo de la ‘Ciudad de los Parques’ se alista para una nueva temporada y con esta se enciende la llama de la ilusión por la primera estrella.

Para nadie es un secreto que las contrataciones en los clubes generan expectativas y ayudan a suplir carencias que permiten potencializar las plantillas de cara a las competencias previstas; sin embargo, en muchas ocasiones, los equipos no se refuerzan de la mejor forma para destacar en la temporada y las opiniones de los hinchas no se hacen esperar.

En esta oportunidad el Atlético Bucaramanga ha oficializado hasta el momento la llegada de los siguientes jugadores: el arquero Cristopher Valera; los defensas Cristian Flórez y Nicolás Marotta; los mediocampistas Diego Chávez, Javier Reina y Jork Becerra; y en la zona ofensiva Gonzalo Lencina, Jader Maza y Aldair Zárate. A esto se le suma la presencia de tres juveniles ascendidos del equipo Sub-20, Kleyverson Viloria, Steven Lugo y Nelson Reyes.

La opinión de los expertos

Con el objetivo de analizar el presente del equipo de la ciudad y el papel que jugarán los nuevos fichajes, en Vanguardia consultamos con distintos exfutbolistas y entrenadores.

Empezamos por Jesús “Kiko” Barrios, quien fue enfático en mencionar que el Bucaramanga no tiene base grupal porque los jugadores más importantes, los de más experiencia en el equipo, se fueron; de igual forma, resaltó que “el mayor reto del entrenador Raúl Agustín Armando es poder iniciar bien el torneo. Para el director técnico es una incógnita el fútbol colombiano, no conoce nada, aparte no ha dirigido en Primera División”.

Por otra parte, el experimentado Adolfo León Holguín resaltó la importancia que tiene la llegada de nuevas caras. “Le aportarán un estilo de juego distinto al club; sin embargo, es importante que ellos conozcan la idiosincrasia de la ciudad, de la barra y del tipo de juego”. De igual forma, sostiene que el mayor reto en general es, en primer lugar, lograr clasificar a cuadrangulares finales. Para finalizar, el antiguo entrenador del Atlético Bucaramanga fue enfático en la urgencia que se tiene por lograr dar la vuelta olímpica.

“La mayor necesidad es quedar campeones, que el equipo tenga su primera estrella. Los demás equipos se han reforzado, los jugadores deben darlo todo por el equipo y que tengan presente que el equipo y la ciudad necesitan la primera estrella”, dijo el entrenador.

Los que se fueron

Cabe recordar que hasta el momento los jugadores que oficialmente no continuarán con el equipo son: Cristian Blanco, Brayan Palacios, Dayro Moreno, Bruno Téliz, Michel Acosta, Sergio Avellaneda, Diomar Díaz, José Adolfo Valencia, Juan Camilo Chaverra, Ronaldo Tavera y Johan Caballero.

A pocos días del cierre del mercado, no se esperan cambios mayores en la nómina del equipo.