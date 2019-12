A pesar de que mezclar el trabajo, el estudio y el deporte es una tarea muy difícil, Laura Milena Contreras Peña no desfallece ante las adversidades.

Esta santandereana, clara imagen de la bravura de nuestras coterráneas, de aquella estirpe de Antonia Santos y Manuela Beltrán, heroínas de la independencia patria, encontró en las artes marciales mixtas el control a su temperamento conflictivo y hoy en día lucha para destacar en un deporte que cada vez toma más fuerza.

Hace cinco años, mediante el taekwondo, esta estudiante de psicología dejó atrás sus problemas con el control de impulsos, y mediante la disciplina y la constancia, con el paso del tiempo se consolidó como una de las pocas mujeres de Santander que compite en la artes marciales mixtas.

“Siempre fui muy conflictiva, nunca me la dejé montar y tenía problemas por esa razón, pero con el taekwondo primero, y después con las artes marciales mixtas, aprendí muchos valores y a controlarme”.

Ahora se prepara para afrontar este sábado su sexta pelea, cuando dispute la edición 13 del ‘Último Guerrero en Pie’, UGP, uno de los certámenes más importantes en Colombia en dicha disciplina.

La deportista santandereana se medirá con la antioqueña Alejandra Guarín, en uno de los combates más llamativos, además del que protagonizarán José Cortés, uno de los peleadores élite más importantes de Colombia, quien regresa a la capital antioqueña para enfrentar al ibaguereño Mauricio Díaz.

“Alejandra Guarín es cinturón negro en taekwondo y sé que su fuerte es la pelea en pie. Somos muy parecidas en ese aspecto, pero esperamos realizar una gran pelea, para darme a conocer más y abrirme las puertas en esta disciplina”, dijo la deportista santandereana.

Duro entrenamiento

Para este combate, que está pactado a tres rounds de cinco minutos cada uno, Laura Milena se ha preparado arduamente. Viene realizando dos sesiones de entrenamiento por día, en los que buscó potenciar sus fortalezas, especialmente en áreas como el boxeo y el taekwondo. También buscó contrarrestar sus debilidades en disciplinas como el Jiu-jitsu, por lo que considera que llega en muy buenas condiciones para la pelea.

“Me he esforzado mucho para llegar a este combate. Ha sido una rutina de entrenamiento muy fuerte. Lo mío es la pelea de pie, me he dedicado al boxeo y lo complemento con las patadas, el piso, el Jiu-jitsu casi no me gusta, pero es necesario”, agregó la atleta santandereana, quien sueña con salir de Colombia para continuar con su carrera deportiva, ya que en el país su deporte no tiene demasiada acogida.