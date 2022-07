Rizola, el cerebro y corazón detrás de la Selección Colombia de Voleibol Femenino

“El título del subcampeonato Sudamericano en Lima con Colombia fue la mayor emoción que he sentido como entrenador”, afirma con sentimiento. Para Rizola, no solo representó un título, sino el cumplimiento de una promesa hecha. Cuando llegó a dirigir a la ‘tricolor’ en 2017, le prometió al presidente de la Federación Colombiana de Voleibol, Carlos Grisales, que clasificarían a unos Juegos Panamericanos.

“Cuando clasificamos al Mundial fue una alegría grande, pero estamos solamente clasificados al Mundial, no lo hemos ganado. Nos comparamos hasta ahora con los mejores del mundo. Es la primera vez que Colombia va a participar, para nosotros no puede ser solamente, tenemos que medirnos”, comenta.

Su paso con el seleccionado ha venido cargado de éxitos y logros. Según él, porque su propuesta no son simplemente expresiones. Por el contrario, sus palabras las honra con trabajo, seriedad y responsabilidad.

“Después del accidente de Chapecoense en Medellín, Colombia demostró que era un país de una solidaridad grande y de mucha fortaleza. Entendí que era el momento de llegar aquí, y de que esos sentimientos bonitos de los colombianos, esa solidaridad de una nación unida, se volcara al voleibol, que en ese momento aún no era el hito que es hoy”, destaca el entrenador.

“El día que ganamos la clasificación, el presidente falleció. Él no pudo ver a Colombia en los Panamericanos”, sostiene.

El voleibol santandereano

Desde la óptica de un experimentado como Rizola, aún hay mucho que trabajar en Santander en relación a fortalecer esta disciplina. Esa es una de las razones por las que se decidió jugar la Copa Mozzarbet en la Ciudad Bonita. En cada uno de los entrenamientos del equipo profesional, hay observando por lo menos representantes de tres clubes con jóvenes que sueñan con llegar a la Selección.

“Una ciudad tan grande como esta, en un departamento tan grande, no puede ser que no haya ni una sola jugadora en la Selección Nacional. Hay mucho talento acá, hay que cultivarlo y empoderarlo. Les he dicho a los dirigentes de la Liga de Voleibol Santandereano que tienen todo mi apoyo, si necesitan vengo aquí a dar cursos de capacitación con los entrenadores”, agrega el brasileño.

Aún queda un calendario largo para la Selección Colombia de Voleibol Femenino. Jugarán el Challenger Cup desde el 26 de julio hasta en primero de agosto en Croacia. Tendrá el Clasificatorio a los Juegos Panamericanos 2023 en Argentina, del 9 al 11 de agosto. En septiembre desde el 7 hasta el 17 jugarán un torneo en Francia, para finalmente llegar al Mundial en Holanda del 23 del mismo mes hasta el 14 de octubre.

“Queremos estar a la altura de los mejores. Actualmente ocupamos el puerto 17 en el ranking mundial, y vamos a seguir mejorando para llegar a nuestro objetivo más grande: París 2024", concluye con emoción Rizola.