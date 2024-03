El lateral derecho Daniel Bocanegra, del Atlético Nacional, fue convocado a la selección Colombia para los partidos de eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 contra Venezuela y Brasil en reemplazo del lesionado Stefan Medina, del Monterrey de México.

Stefan Medina se lesionó y será reemplazado por Bocanegra (Foto: Tomada de un video)

"El defensor, quien milita en el fútbol mexicano, tuvo que abandonar el partido que su equipo disputó frente al Cruz Azul por una lesión muscular en el aductor izquierdo, y no podrá asistir a la concentración",detalló la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado.



Farid Díaz, del Olimpia de Paraguay, y Giovanni Moreno del Shanghái Shenhua de China, fueron los dos primeros jugadores en llegar este a Barranquilla en donde Colombia prepara los partidos de las eliminatorias.



También llegaron a la concentración el central Óscar Murillo, del Pachuca de México, y el delantero Teófilo Gutiérrez, que no hizo parte del partido que el Junior de Barranquilla perdió 3-2 en su visita al Once Caldas el sábado.



"En los próximos días seguirán llegando los jugadores convocados, cuando finalicen sus respectivos compromisos en los clubes donde actúan", añadió la información.



El goleador del Junior, Yimmi Chará, quien tendrá la posibilidad de jugar por primera vez un partido oficial con la selección de su país tras haber debutado en choques amistosos, se sumará a la plantilla de Colombia hoy.



También se espera en las próximas horas al capitán James Rodríguez, quien no actuó con su equipo el Bayern Munich en la victoria 0-2 ante el Werder Bremen.



Colombia visitará el próximo jueves a Venezuela en San Cristóbal, capital el fronterizo estado del Táchira, mientras que recibirá a Brasil el próximo 5 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.