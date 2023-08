Carlos 'El Pibe' Valderrama se ha caracterizado por decir las cosas como las siente y sin ningún tipo de miedo.

El legendario futbolista de la selección Colombia, que disputó los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, no le tiembla la voz para protestar por la falta de apoyo para la selección Colombia femenina, o para criticar el desempeño de la selección Colombia masculina.

En esta ocasión, Carlos 'El Pibe' Valderrama le pasó la cuenta de cobro al francés Kylian Mbappé, quien antes del Mundial de Qatar 2022 sostuvo que “el fútbol en Sudamérica no es tan avanzado”.

En entrevista con La Nación, de Argentina, Carlos 'El Pibe' Valderrama sostuvo: “Mbappé dijo en mayo de 2022 que el fútbol en Sudamérica no estaba tan avanzado como en Europa. Pero el campeón mundial es Argentina, el olímpico es Brasil, en el Sub-20 manda Uruguay y en el Sub-17, Brasil también”.

Y agregó, además: “No lo he oído a Mbappé decir ‘me equivoqué’. Eh, eh... Es que él nunca ha jugado en Sudamérica... Cuando uno se equivoca, después puede decir ‘sí señor, me equivoqué’. Pero no lo he oído... Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol, ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día Mbappé diga ‘disculpas, me equivoqué’.