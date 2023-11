"Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparecer y por ello lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día", advirtió el entrenador nacido hace 54 años en Lomas de Zamora.

"Colombia se maneja muy bien con balón y sale muy rápido al ataque. Debemos tratar de perder la posesión lo menos posible, limitar sus transiciones rápidas al ataque y hacer que la tenencia se traduzca para nosotros en oportunidades de gol", explicó.

Garnero debutó en el banquillo de la 'Albirroja' el 12 de octubre pasado con una derrota por la mínima en Buenos Aires. Y desde entonces sus jugadores ganaron por 1-0 a Bolivia en la cuarta jornada e igualaron con Chile 0-0 en Santiago el pasado jueves.