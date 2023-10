¿Pasa la prueba? El balance de Colombia en las Eliminatorias

La selección Colombia camina en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, con un desempeño que ha tenido altas y bajas y que no termina de convencer, pero que también presenta ciertas bases para construir sobre ellas.

Más allá del invicto, con victoria sobre Venezuela y empates ante Chile y Uruguay, el equipo que dirige Néstor Lorenzo no termina de consolidar la idea táctica, aunque a decir verdad, comparando lo realizado a esta altura en la Eliminatoria pasada, el saldo es positivo, con un punto más y una mejor cara ante Uruguay, que hace cuatro años ganó 3-0.

Una idea clara: Aunque por momentos no funciona, es evidente que el entrenador Néstor Lorenzo tiene clara su propuesta, con un equipo que le entrega la prioridad el juego ofensivo, con mediocampistas que constantemente se proyectan, así como los defensores por los costados. Colombia busca presionar en campo rival para recuperar rápido y asumir el protagonismo. Esa idea, precisamente, hay que ajustarla, pero de eso hablaremos en un próximo punto.

I ndividualidades: Cuando el colectivo no aparece, es importante sostenerse con las individualidades y allí vale la pena destacar lo hecho por James Rodríguez, quien volvió a la titularidad y, a pesar de la larga inactividad antes de firmar con el Sao Paulo, y que no es inicialista en Brasil, se jugó un gran partido contra los dos veces campeones del mundo, con gol, producción ofensiva y hasta sacrificio en labores tácticas. A él también se le han sumado hombres como el arquero Camilo Vargas, quien a pesar de la expulsión ha respondido con creces, así como Rafael Santos Borré en su función sacrificada en ataque. Jéfferson Lerma, ausente contra Uruguay por lesión, también se convierte en hombre clave en la contención.

Están en deuda: Cumplidas tres jornadas, hay jugadores que no han llenado la expectativa, especialmente porque se espera mucho más de ellos, como el caso de Luis Díaz, quien no termina de redondear una gran actuación en los últimos partidos con Colombia. Matheus Uribe, además, más allá del gol ante Uruguay, luce impreciso y, a la hora de marcar, por su zona queda un vacío grande cuando se suma al ataque. Frank Fabra también, por el costado izquierdo, tampoco fue solución, en un lugar que, sin sobrarle demasiado, tenía copado Déiver Machado.

El bloque defensivo: Colombia únicamente recibió dos goles en tres duelos, pero hay que aclarar que, por ejemplo, el arquero Vargas ha sido figura, lo que marca que le han llegado bastante a la zaga. Hay un filtro grande en la zona de contención, debido a que por lo general Lorenzo apuesta por un volante neto de marca y dos acompañantes, pero estos últimos, como ante Uruguay, en el caso de Matheus Uribe y Jhon Arias, suelen proyectarse mucho al ataque y regresan tarde. Además, la salida desde el fondo, por momentos se hace difícil, porque no se encuentra ese jugador que sirva como nexo entre el bloque defensivo y el ofensivo.

S umar en Chile: No cabe duda de que la igualdad en Chile, sobre todo por cómo se dio el partido en el primer tiempo, donde los australes dominaron, es valioso, porque en la segunda parte Colombia reaccionó e incluso tuvo para llevarse los tres puntos.

Efectividad en ataque: El conjunto nacional suele generar oportunidades de gol, porque además no depende exclusivamente de su delantero, Rafael Santos Borré. No obstante, ya son varios fallos a la hora de definir, no solo en el juego contra Uruguay, sino en los anteriores o cómo olvidar, por ejemplo, lo que desperdició Luis Sinisterra ante Chile.

Ceder de local: Esa igualdad ante Uruguay sobre el final del partido afecta bastante a Colombia, que estuvo para asegurar la victoria, pero dejó reaccionar a un rival peligroso. Para tener aspiraciones es vital ganar en casa y ‘La Tricolor’ ya dejó ir dos unidades, que debe recuperar, ojalá, en la próxima fecha en Quinto contra Ecuador.