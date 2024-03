Video | Teófilo Gutiérrez destapó grave problema de la selección Colombia en la era de José Pékerman

El equipo nacional rompió la sequía de participaciones en Mundiales, a los que no asistía desde Francia 1998 y en Brasil 2014 y Rusia 2018 no solamente participó, sino que logró avanzar de fases.

Del proceso a Brasil 2014 hizo parte Teófilo Gutiérrez, quien conformó una brillante dupla ofensiva con Falcao García, pero después no estuvo para el Mundial de Rusia 2018, aunque sí disputó partidos en la fase clasificatoria.

El reconocido delantero, que brilló, entre otros clubes, en River Plate, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali, contó detalles del porqué no hizo parte del Mundial de 2018.

En diálogo con DSport, Teófilo Gutiérrez sostuvo: “Yo creo que no fui más que todo por problemas que no me gustaron ahí dentro de la Selección y algunos ya saben. Después ya se volvió eso una fiesta, cualquiera iba a la Selección".

“A mí cuando me dijeron ‘mira, si vas al Mundial de Rusia tienes que hacer esto’. No me gusta que me impongan cosas. Primero yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país y no voy a ir porque tenga que dar algo o no", añadió el ahora futbolista de Real Cartagena, en la Segunda División.

'Teo', además, reconoció los puntos positivos que permitieron buenos resultados en aquella época, pero también señaló que aparecieron aspectos negativos.