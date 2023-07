La futbolista santandereana Yoreli Rincón Torres, ahora nueva jugadora de Atlético Nacional, se refirió a su ausencia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la selección Colombia, en la que, aunque nadie lo confirma, todo indica que está vetada.

La mediocampista ofensiva disputó los anteriores dos Mundiales con el equipo nacional, en Alemania 2011 y Canadá 2015, pero para el actual, en Australia y Nueva Zelanda, no fue tenida en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por Nelson Abadía y tampoco para la pasada Copa América.

Con relación al aparente veto que llegó por parte de los directivos del fútbol colombiano debido a que Rincón Torres exigió mejores garantías laborales para las mujeres futbolistas, la talentosa deportista habló en 'Blog Deportivo'.

“No sé absolutamente nada, a mí nadie me lo ha dicho de frente, dejemos lo que se ha dicho. He visto en entrevistas que le han hecho al técnico (Nelson Abadía) donde ha dicho que es un nivel muy bajo el mío (...) No, yo estoy muy tranquila. Salgo de ser la máxima asistidora de la Serie A, de estar en el once ideal de la Serie A. Creo que fue un tiempo muy bueno, lo importante es que sume siempre a mi carrera”, dijo Yoreli Rincón, quien recientemente brilló en la Sampdoria de Italia.

En la rueda de prensa de Atlético Nacional, la futbolista de 29 años también habló del tema al sostener que “soy ser humano, es obvio que se siente la ausencia, la edad y el tiempo te va a enseñar a madurar ciertas cosas, que todo el mundo quisiera estar ahí y sé que por cuestiones de la vida y no por cuestiones atléticas y futbolísticas no estoy ahí. Tengo amigas ahí y les deseo lo mejor”.

Yoreli Rincón tiene un destacado recorrido por el fútbol nacional, con actuaciones en la ligas de Brasil, Suecia, Escocia, Estados Unidos e Italia.

En Colombia también cumplió objetivos valiosos, como ser campeona de la Liga y de la Copa Libertadores de América, con la camiseta de Atlético Huila.