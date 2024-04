¿María Camila Osorio se queda sin los Olímpicos? La Federación Colombiana colocó en suspenso su participación

Actualmente, la cucuteña es la raqueta femenina número uno del país.

La tenista María Camila Osorio celebra al vencer a la checa Marie Bouzková durante el juego final del Torneo Copa Colsanitas WTA de Bogotá (Colombia).

La ausencia de María Camila Osorio en la Billie Jean King Cup ha generado polémica en el tenis nacional, pues la deportista necesita disputar uno de los encuentros para a cumplir con los requisitos de elegibilidad que pide la ITF y WTA (que exige jugar dos veces en los últimos dos años del ciclo olímpico con su equipo nacional), para poder ser convocada por parte de la selección Colombia de cara a los Juegos Olímpicos París 2024.

Cúcuta 11 de noviembre. María Camila Osorio, campeona de la ITF de Cúcuta. (Colprensa- Foto:Juan Pablo Cohen/ Q'hubo).

La cucuteña, quien actualmente es la número 63 del mundo, recientemente se coronó campeona del torneo WTA 250 que se disputó en la ciudad de Bogotá; sin embargo, a pesar de estar concentrada con el equipo ‘Tricolor’, no ha sido protagonista, según ella por una fatiga muscular.

Esta razón llevó a la plataforma web de El Tiempo a consultarle a la Federación Colombiana de Tenis sobre la realidad de la deportista y una fuente, cuyo nombre no fue revelado, dio a entender que la presencia de la jugadora solo es por conveniencia.

“Es incongruente lo que dijo (al poner en duda su participación) con lo que hizo, pero hay un trasfondo. No había cumplido con el requisito de jugar dos veces, solo había jugado una, le falta una confrontación representando a Colombia para que el Comité Olímpico Colombiano y la Federación Colombiana de Tenis la inscriba”, señaló.

A lo anterior, desde el órgano añadieron que la ‘cafetera’ solo está por cumplir con la reglamentación.

María Camila Osorio celebra en el Torneo Copa Colsanita WTA de Bogotá (Colombia).

“Lo que está haciendo es cumplir con la regla diciendo que está acompañando al equipo... A Camila se le necesitaba contra Chile, si ella quiere apoyar al equipo debería jugar”, resaltó.

Para finalizar, la fuente agregó que el Comité Olímpico y la Federación tienen bajo su potestad negarle el aval a París 2024.

“Si ella no quiere jugar, que no juegue pero se arriesga a las consecuencias. El día de mañana no se vayan a sentir mal si deciden no convocarla porque es desgastante rogar para que juegue”.

La Federación se pronunció

Tras la polémica generada, la Federación Colombiana de Tenis envió una carta a María Camila Osorio, en la que puso en duda su participación en los Olímpicos.

“Así las cosas, le ratificamos que esclarecer definitivamente esas dudas está en manos de la Federación Internacional de Tenis y no de esta Federación nacional”, dice la comunicación.

Por el momento, se desconoce si la tenista realmente pueda llegar a estar en la próxima cita más importante del deporte mundial.