El pasado 3 de febrero, la planta Dana - Transejes llegó a un millón de horas sin accidentes con pérdida de tiempo.

Para la empresa, este hecho es significativo y es reconocido por las empresas de la industria automotriz y manufacturera, para quienes los riesgos laborales son un gran reto.

Frente a los empleados, Carlos Alberto Estrada, presidente de operaciones de Dana para región Andina, presentó el más reciente certificado que acredita a la planta con la certificación ISO 45001, Norma Internacional para Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.

“Asimismo, en este espacio se divulgó a todos los colaboradores y contratistas la Política de Seguridad y salud en el trabajo, los programas y las actividades que hacen una cultura de seguridad, que tiene como lema “Safety First. All day Every day”.

Lea: Producción industrial de Colombia creció un 10,3% en el 2021, reveló el Dane

Dana Transejes Colombia es el único fabricante de componentes homocinéticos en el continente americano y con sede en Santander, se ha caracterizado por ser una empresa líder en la fabricación y comercialización de Ejes y Juntas Homocinéticas.

“Esto nos ha permitido ser fabricantes de equipo original para marcas como; Chevrolet, Renault, Mazda, Ford y Toyota. Generando importantes alianzas para hacer parte de cientos de proyectos de ensamble de vehículos a nivel mundial”.