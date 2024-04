“La mejor reforma pensional es una buena reforma laboral”: plantean desde el sector privado sobre el futuro de las pensiones

En medio del congreso de Asofondos se discute el futuro y rumbo de la reforma pensional que se adelanta en el Congreso de la República. Desde fondos privados plantean que es necesaria una reforma laboral para un mejor escenario en el tema de pensiones.

Foto Archivo VANGUARDIA

Sigue el debate por el futuro del sistema de pensiones en el país. En el desarrollo del congreso de Asofondos, se conocieron más posturas sobre lo que sería el devenir del sistema pensional de Colombia.

En medio de esa discusión, resurgió el planteamiento de mejorar los indicadores en el mercado laboral para mejorar el recaudo del sistema de pensiones.

La reducción a la informalidad es uno de los retos que plantearon desde el sector privado, y que consideran fundamental para un mejor impacto en el sistema pensional.

Una de las personalidades del sector privado que se refirió a este panorama fue Miguel Largacha Martínez, presidente del fondo de pensiones y cesantías Porvenir, quien señaló que, bajo su concepto, la vía para mejorar el sistema de pensiones en Colombia es una reforma laboral que permita ampliar la base de cotizantes.

“La mejor reforma pensional es una buena reforma laboral”, planteó Largacha Martínez, quien además preside el Consejo Directivo de Asofondos, asociación que reúne a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

En su intervención, Largacha Martínez destacó que el panorama a nivel global es la reducción en los nacimientos lo que genera una reducción en la base de quienes cotizan, hecho que implica la necesidad de revisar algunos aspectos de la reforma actual que cursa en el Congreso de la República.

“El centro del debate gira en torno a lograr un sistema sostenible financieramente y permanente en el tiempo, que entregue beneficios más justos a los trabajadores”, añadió Largacha Martínez.

Miguel Largacha Martínez, presidente del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir volvió a plantear un escenario en el que se amplíe la base de cotizantes. | Foto Suministrada

A ese llamado de la necesidad de mejorar las cifras de cobertura y cotizantes, se sumó el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, quien aludió a la importancia de reducir la informalidad que impera en el país.

“La tasa de informalidad laboral está cercana al 60 %, ese número sale de preguntar en las encuestas de hogares: ¿usted cotizó o no a pensión en el último mes?, pero si usted pregunta ¿si cotizó continuamente en los últimos 12 meses? Eso se puede subir al 80 %. Eso da una magnitud del problema que tenemos en el mercado laboral”, apuntó Montenegro en su intervención.

Cabe recordar que entre diciembre de 2023 y febrero de este año, el Departamento Administrativo de Estadística Nacional, Dane, registró que la informalidad a nivel nacional se ubica en el 56.3 %, con una reducción de 1.5 puntos porcentuales frente al mismo al trimestre de diciembre 2022 y febrero de 2023.

“Sí necesitamos una reforma laboral, eso no quiere decir que no hagamos una reforma pensional”, aseveró Montenegro en rueda de prensa.

Otro de los que se pronunció sobre este tema fue Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, quien precisó que una eventual reforma laboral debe concentrarse en reducir la informalidad.

“Cualquier reforma laboral se debe concentrar muy especialmente en reducir la informalidad. El verdadero problema que tiene Colombia en la estructura de su mercado laboral es la informalidad, más del 50 % de los trabajadores colombianos no cotizan a pensión, salud, no tienen contrato, ni horas extras. Eso no lo podemos ignorar”, agregó Mac Master.

Las perspectivas sobre la reforma del Gobierno

En sus planteamientos, Largacha Martínez destacó que hay varios aspectos positivos de la ponencia que surte su trámite en el Legislativo como fortalecer el pilar solidario, el reconocimiento al papel de la mujer, las reglas de transición y oportunidad de traslados, entre otros.

No obstante, Largacha Martínez señaló que hay varios aspectos que, a su juicio, deben cambiarse en el articulado. Entre los aspectos más destacados, Largacha Martínez aseguró que el sistema debe estar “basado en el ahorro”, además, que en caso de que mantenga el umbral, sea solo de un salario mínimo legal vigente, y no de tres, como plantea el proyecto de reforma del Gobierno.

Asimismo, Largacha Martínez discutió el futuro de que Colpensiones asuma la carga de más de 24 millones de afiliados por cuenta del proyecto de reforma.

Se espera que este viernes, 12 de abril, participe el presidente Gustavo Petro en el cierre del evento, así como el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en horas de la mañana.

Otras críticas a la reforma del Gobierno

Otro de los pronunciamientos recientes sobre la reforma pensional fue el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que planteó que el articulado presentado por el Gobierno tiene

“Si bien el actual sistema de pensiones necesita una reforma, entre otras cosas, por el esquema insostenible y el envejecimiento de la población, reflejado en el descenso de la natalidad (-11% en el último año según el Dane), la solución que presenta el Gobierno es conformista y cortoplacista”, señalaron desde esa institución.

En ese sentido, señalan que el proyecto del Gobierno Nacional que aún está en manos de la plenaria del Senado, no tiene soluciones a los problemas de cobertura, acceso y sostenibilidad.

Una de las propuestas planteadas desde ese instituto apunta a cambiar la forma en la que actualmente se cotiza.

“Facilitar la cotización por días y semanas, innovando con el diseño de soluciones disruptivas que permitan la cotización al sistema por medio de aplicativos y canales digitales”, es uno de esos planteamientos por parte de citado instituto.