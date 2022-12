Ministerio de Transporte anuncia que el 80% de los peajes no subirá la tarifa en el 2023

En entrevista con Caracol Radio, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reveló que el 80% de los peajes no subirá la tarifa en el 2023.

También anunció que, por ahora, el Gobierno no intervendrá el valor de la tarifa del transporte de pasajeros. No obstante no descarta que esto pueda ocurrir si hay abuso por parte de la transportadoras.

Los peajes son una forma de financiar el mantenimiento de las vías y carreteras del país y el Gobierno es el encargado de regularlos, pero generalmente son centro de polémicas por las quejas de los usuarios por los altos costos y la cercanía de algunas casetas que a veces están a menos de 100 km.

En Colombia hay 168 casetas de peajes y el Instituto Nacional de Vías (Invias) es responsable del mantenimiento de 34 estaciones, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es la que se encarga de estructurar y gestionar las demás concesiones viales en el país.

Hay que recordar que desde el 16 de enero de 2022 y hasta el 15 de enero de 2023, Invías ajustó en 5,62% la tarifa de las 34 estaciones de peaje a su cargo, de acuerdo con el IPC decretado por el DANE para el 2021. De ese total, hay siete en Santander.

En la Ruta del Sol II hay tres (La Gómez, Aguas Negras y Zambito); en la vía Bucaramanga - Bogotá hay tres más (Los Curos, Curití y Oiba); y entre Bucaramanga y San Alberto está el peaje Río Blanco, en El Playón.

Por ejemplo, para la categoría uno la tarifa quedó en $9.100 y para la máxima (categoría cinco) ascendió a $37.200.

En Santander existen actualmente 12 peajes, de los cuales Idesan administra dos peajes, el de Lebrija y el de Rionegro.