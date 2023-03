Por el momento no hay fecha de estreno para “Toy Story 5”, pero sin duda está en proyecto y Tim Allen, que ha sido noticia por desnudarse sin consentimiento frente a Pamela Anderson, también será el encargado de dar voz a ‘Buzz Lightyear’.

Fue la película más taquillera en 1995

No todo fue computadora

El plan inicial era un cortometraje

John Lasseter, animador, director de cine, productor y miembro fundador de los estudios Pixar, no pensaba en crear un largometraje con Toy Story. La historia estaba pensaba para ser un cortometraje de televisión; sin embargo, se aventuraron un poco más y lograron darnos esta joya del cine.

Nominación al Oscar y premios

Referencias a la Cultura Pop

Woody Strode: ‘Woody’, el vaquero y juguete favorito del niño ‘Andy’, fue nombrado así por Woody Strode, el actor que protagonizó múltiples cintas de tipo western.

Buzz Aldrin: El nombre de ‘Buzz Lightyear’ se inspiró en el astronauta Buzz Aldrin quien, junto con Neil Amstrong, se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar la luna.

Encuentros cercanos del tercer tipo: Si alguna vez viste la película “Close Encounters of the Third Kind”, verá que cuando ‘Buzz’ sube a una “nave de propulsión hiperactiva y astro pasto”, verás que hay extraterrestres. Estos muñecos fueron diseñados según los extraterrestres de la película.