$!La actriz colombiana Mariana Belén cumple el sueño de llegar al cine estadounidense

Inicialmente comenzó a viajar a festivales de rock y después de planear un par de meses solicitó un cupo estudiantil para actores en Los Ángeles California.

Hoy en día vive con su hija en California y está trabajando como artista en diferentes modalidades desde el arte plástico, hasta el diseño de prendas personalizadas y la actuación. Estudiando actuación y viviendo de lleno en el país.

Ha conocido mucha gente en el medio aunque no es fácil, pero Dios guía su camino: “estoy muy contenta de contar que estaré en la próxima película del director californiano Michael Matteo Rossi “Sensor Adiction” y aún estoy que no despierto del sueño. No puedo decir que es algo pequeño, pues no hay personaje o sueño pequeño. Pero comenzar aquí es volver a hacerlo y eso se cuenta solo”.

Tendré un personaje allí, mi primer proyecto actoral, en inglés y es un largometraje del género SCfi (ciencia ficción) las grabaciones están programadas para abril de este año, a propósito de mi cumpleaños, es el regalo más lindo que pueda recibir. No puedo contar más, pero las cosas se ponen mejor cada vez. Espero volver pronto a Colombia aunque solo de visita y también siempre a Cúcuta, mi ciudad natal. Porque mi domicilio permanente estará en Estados Unidos”.

