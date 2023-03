Laura López Vargas, productora colombiana, se destaca en Hollywood

De igual manera, López se unió con diferentes personas de todo el mundo para llevar a cabo una película que hablará sobre el sueño americano, contando con diferentes puntos de vista que le permitieran al espectador conectar con las historias mediante un formato interactivo.

Su pasión por la animación la llevó a crear un videoclip en formato ‘Stop Motion’ titulado: “Electrofrecuencia”, con el cual ganó dos premios Corte Final (Colombia) en las categorías de Video Musical y Producto Audiovisual Experimental.

Cada uno de estos logros ha significado para ella una motivación, donde la productora indica: “el que más me ha impactado ha sido el de los Premios Corte Final porque premiaron mi cortometraje donde puse dos años de trabajo haciendo la animación; logré hablar con uno de los jurados del festival quien me dijo que había sentido lo que yo quería comunicar, “el encierro”, no solo por la pandemia sino por la tristeza cuando el médico me dijo que no podía estudiar animación, así como la liberación que siento al dibujar”.

El esfuerzo de una ganadora

Laura siempre quiso ser animadora, disfrutaba dibujar y pensar en las historias que darían vida a cada trazo; sin embargo, una enfermedad en los ojos frustró su meta, pero no sus sueños, pues se enfocó en la producción y estudió Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad de la Sabana e hizo sus pasantías en la productora colombiana Dynamo, donde participó en proyectos de Netflix como: “Juanpis González”, “Goles en contra” y “La cabeza de Joaquín Murieta” para Amazon Prime Video.

López buscaba aprender de la industria en una plaza con mayor experiencia y tradición; por eso, se postuló a Colfuturo y estudió becada un Máster en Film Media Production en New York Film Academy, donde como tesis para trabajo de grado narró a modo de cuento infantil el Paro Nacional de 2019 en Colombia, una perspectiva poco convencional que le valió el reconocimiento de sus compañeros y profesores, con la cual obtuvo mención de honor. En la Academia también aprendió las bases del cine estadounidense que hoy la destacan en su labor en Hollywood.

La productora bogotana decidió llevar su vida profesional al extranjero porque quiere aportar su granito de arena para que Colombia crezca y la industria del cine tenga un mayor reconocimiento. Así mismo, busca ser un puente que permita a producciones extranjeras desarrollarse en lugares del país puesto que “los proyectos que llegan de Estados Unidos a Colombia no solo le aportan a la industria sino también al país porque el dinero que se invierte ayuda a destacar la mano de obra, (...) y la buena imagen que se da internacionalmente”.